VIDÉO - Euro 2020 - Löw : "De superbes matches contre la France et le Portugal"

4 vues | 00:31

Le tirage au sort de l'Euro 2020 (12 juin - 12 juillet) a eu lieu ce samedi à Bucarest, en Roumanie, et les Bleus ont hérité d'un groupe relevé avec l'Allemagne et le Portugal. Pour Joachim Löw, le sélectionneur allemand, ce sont deux superbes oppositions qui attendent son équipe face aux champions du monde en titre et aux derniers champions d'Europe.

