VIDÉO - Et si Mbappé jouait sa carrière au PSG face à Dortmund ? On en a parlé dans le FC Stream Team

FC STREAM TEAM - Face à Dortmund, mercredi, Kylian Mbappé joue davantage qu'une qualification en quart de finale de Ligue des champions. Pourquoi ce match est crucial pour la suite de sa carrière ? On en a parlé avec Martin Mosnier et Maxime Dupuis. Au programme également : l'OM et le fair play financier ou le retour des interrogations autour d'une Ligue des champions fermée.

