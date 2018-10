Espagne - Enrique envoie des fleurs à Southgate

7 vues | 00:52

"J'aime sa façon de penser et de parler du football" a notamment déclaré Luis Enrique qui s'est montré tres élogieux envers le sélectionneur de l'Angleterre, Gareth Southgate, avant le match entre les Three Lions et l'Espagne dans la Ligue des Nations.

Eurosport uniquement avec CANAL*