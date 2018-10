VIDÉO - En chiffres - Neymar, le plus européen des joueurs brésiliens

2 vues | 00:59

En plus de remettre le PSG dans le droit chemin en Ligue des Champions avec son triplé contre l'Étoile rouge de Belgrade (6-1), Neymar a encore un peu plus écrit son nom, dans les pages d'histoire de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Retour en statistiques sur sa performance.

Eurosport uniquement avec CANAL*