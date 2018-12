VIDÉO - Dortmund - Favre et Diallo en terrain conquis à Monaco

9 vues | 00:56

L'un est l'ancien coach du voisin niçois, l'autre est un pur produit du centre de formation de l'ASM : Lucien Favre et Abdou Diallo, respectivement entraîneur et défenseur du Borussia Dortmund, avaient tous les deux de bonnes raisons de retrouver le Rocher avant le match de Ligue des Champions mardi soir entre Monaco et le leader de Bundesliga.

