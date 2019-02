VIDÉO - Disparition d'Emiliano Sala - Rongier sur la collecte de fonds : ''On a fait ce qu'il fallait''

17 vues | 00:31

Valentin Rongier se réjouit de voir que la collecte de fonds organisée par la famille d'Emiliano Sala en faveur des recherches privées a permis de retrouver l'avion transportant le joueur et son pilote. ''Je ne veux pas critiquer la police de Guernesey qui a un budget trop restreint et qui a abandonné les recherches, mais c'était trop peu. On a fait ce qu'il fallait, que ce soit les footballeurs

Eurosport uniquement avec CANAL*