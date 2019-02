Disparition d'Emiliano Sala - Hilton : "Cela touche énormément, c'est terrible..."

26 vues | 01:25

Dans un entretien exclusif au micro de Perform, l'expérimenté défenseur central brésilien et capitaine de Montpellier Vitorino Hilton (41 ans) est revenu sur la disparition et le décès en mer à bord d'un avion de l'attaquant argentin Emiliano Sala le 21 janvier dernier et dont le corps vient d'être identifié après avoir été retrouvé au fond de la Manche.

