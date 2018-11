Derby - Denayer : "Un grand moment pour moi"

39 vues | 01:00

Jason Denayer a inscrit vendredi soir l’unique but de la rencontre entre l’Olympique Lyonnais et l’AS Saint-Etienne (1-0). Le défenseur belge, qui débloque son compteur but en Ligue 1, n’avait plus marqué en championnat depuis 2015.

