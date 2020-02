Des Bleus à l'impasse : T'es passé où Ntep ?

997 vues | 01:35

T’ES PASSÉ OÙ - Real Madrid, FC Barcelone, Manchester City, Juventus Turin... Ces joueurs étaient destinés à intégrer les plus grands clubs d’Europe. Il n’en est finalement rien. Ils ont même disparu de nos radars. On vous rafraîchit la mémoire en vidéo avec le cas Paul-Georges Ntep, entre graves blessures et incapacité à s'imposer à Wolfsburg, dont il s'est séparé ce mardi 11 février.

