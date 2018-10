Pourquoi le Mondial 1994 a révolutionné les trajectoires des frappes

61 vues | 01:24

À l’occasion d’une semaine placée sous le signe de la frappe de balle sur Eurosport.fr, zoom sur les ballons qui font tant de misères aux gardiens de but actuels. Ceux-ci n’ont pas toujours eu de trajectoires aussi flottantes qu’aujourd’hui. Mais le Mondial 1994 a changé la donne et bouleverser définitivement les techniques de frappes. (Réalisation : Cyril Morin et François-Xavier Rallet).

Eurosport uniquement avec CANAL*