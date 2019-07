Il y a un an... les Français envahissaient Moscou avant de conquérir le monde

vue | 02:41

MONDIAL 2018 - A travers les vidéos de nos deux envoyés spéciaux Maxime Dupuis et Martin Mosnier, revivez l'arrivée des supporters français à Moscou, entre le métro et le stade olympique de Loujniki, juste avant la finale de Coupe du monde entre la France et la Croatie le 15 juillet 2018. Il y a tout juste un an, avant que les Bleus ne remportent leur deuxième trophée mondial.

Eurosport uniquement avec CANAL*