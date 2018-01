Cristiano Ronaldo peut-il vaincre la malédiction du Ballon d'or ?

1 354 vues | 01:10

COUPE DU MONDE - Il y a deux ans, Cristiano Ronaldo remportait l'Euro, le premier titre international de sa carrière. Mais la Coupe du monde cette année sera bien plus dure à atteindre, et pour cause ; le Portugais est victime de la malédiction du ballon d'or. (Réalisation : Stan Vignon)

