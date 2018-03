Instant tactique : Un 4-4-2 à plat, voilà ce qu'on suggère à Monaco pour contrer le PSG

472 vues | 01:49

COUPE DE LA LIGUE - S'il veut tenter un coup de force face au PSG en finale, Leonardo Jardim va devoir opérer des changements avec Monaco : oublier le 4-2-3-1 et passer en 4-4-2 en plaçant Jovetic à la place de Baldé en attaque et en replaçant Lemar à gauche. On vous explique tout ça dans notre nouveau format tactique. (Réalisation: Vincent Brégevin et Sébastien Petit)

Eurosport uniquement avec CANAL*