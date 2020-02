Villas-Boas : "Payet, c'est pas grand chose"

303 vues | 02:49

COUPE DE FRANCE - Au micro d'Eurosport après la défaite de l'OM face à l'OL, Andre Villas-Boas a indiqué qu'il n'était pas inquiet sur la blessure de Payet, sorti à la 73e minute du match, après une gêne à la cuisse.



Des petits aux plus grands clubs de l'Hexagone, comme le PSG, détenteur du record de victoires (11), tous rêvent d'une épopée en Coupe du France et de vivre le grand frisson au Stade de France.



