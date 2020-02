Un duel perdu, un penalty marqué (avec de la réussite) et Niang a fini par faire le break

VIDEO - Un duel perdu, un penalty marqué avec de la réussite et M'Baye Niang fait le break

1 694 vues | 01:58

COUPE DE FRANCE - Eddy Ehlinger a gagné un premier duel face à M'Baye Niang... mais pas le deuxième. Le portier de Belfort a seulement touché le ballon, sur le penalty de l'attaquant rennais, qui a fait le break pour le club de Ligue 1, ce mardi à Bonal en quart de finale.



Des petits aux plus grands clubs de l'Hexagone, comme le PSG, détenteur du record de victoires (11), tous rêvent d'une épopée en Coupe du France et de vivre le grand frisson au Stade de France.



