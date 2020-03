Tuchel sur la forme de sa star : "Il a besoin de rythme pour être le meilleur Neymar"

2 099 vues | 06:01

COUPE DE FRANCE - Invité de Soir de Coupe après la victoire des siens face à l'Olympique Lyonnais (1-5), Thomas Tuchel est revenu sur la prestations de ses joueurs et notamment celle de Neymar. L'entraîneur allemand a confirmé que son numéro 10 a besoin de retrouver du rythme avant le 8e de finale retour de la Ligue des Champions contre Dortmund.



Des petits aux plus grands clubs de l'Hexagone, comme le PSG, détenteur du record de victoires (11), tous rêvent d'une épopée en Coupe du France et de vivre le grand frisson au Stade de France.



Résumés des matches, buts, interviews et insolites : ne manquez rien de la Coupe de France grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.

