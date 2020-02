Nzonzi : "Retrouver l'équipe de France, ce serait top, mais je n'en suis pas là"

518 vues | 04:44

COUPE DE FRANCE - Steven Nzonzi, recrue phare du Stade Rennais lors du mercato d'hiver, était titulaire pour la première fois avec son nouveau club, mardi en quart à Bonal face à Belfort, qualif' 0-3 à la clef. Le champion du monde 2018 s'est exprimé après le match sur notre plateau. Il ne vise l'Euro 2020 qu'à demi-mots et met en avant son intégration à Rennes, dans un groupe "comme une famille".



