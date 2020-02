Puel : "La justesse technique, j'espère qu'on la verra au prochain match"

112 vues | 06:23

COUPE DE FRANCE – Après la qualification de Saint-Etienne pour les demi-finales de la Coupe de France, aux dépens d'Epinal (2-1), Claude Puel a fait part de son soulagement. L'entraîneur stéphanois, pour qui les Spinaliens leur ont posé de nombreux problèmes, a déploré le manque de justesse technique de la part de ses protégés, qui ont toutefois montré de l'engagement et un bel état d'esprit.



