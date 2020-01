Tuchel et Herrera confirment : le 4-4-2 a la cote ces derniers temps à Paris

10 vues | 02:58

COUPE DE FRANCE - Au micro de Soir de Coupe, Thomas Tuchel et Ander Herrera ont confirmé que le 4-4-2 était le système tactique privilégié à l'heure actuelle par le PSG. Reste à savoir si cette solution sera durable tant les efforts demandés à tous sont "exigeants" selon l'entraîneur allemand.



