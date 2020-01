De 1-1 à 0-2 en 30" : comment Linas a gâché un penalty pour se faire punir par Cavani

18 012 vues | 01:49

COUPE DE FRANCE - Incroyable séquence lors de ce Linas- Montlhéry – PSG. Après une faute de Dagba, les amateurs ont obtenu un penalty complètement raté par Kanouté après une course d’élan improbable. Dans la foulée, Paris a marqué le but du break après une action d’école conclue par Cavani. Le tournant d’une première période qui aurait pu se terminer à 1-1.



Des petits aux plus grands clubs de l'Hexagone, comme le PSG, détenteur du record de victoires (11), tous rêvent d'une épopée en Coupe du France et de vivre le grand frisson au Stade de France.



Résumés des matches, buts, interviews et insolites : ne manquez rien de la Coupe de France grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.

