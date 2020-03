Terrier proche du doublé : son duel perdu face à Navas

582 vues | 00:37

COUPE DE FRANCE - Déjà auteur de l'ouverture du score après 11 minutes de jeu, Martin Terrier est passé proche du doublé, mercredi en demi-finale de la Coupe de France entre l'OL et le PSG. Lancé en profondeur par Jason Denayer et la belle feinte de corps de Moussa Dembélé, l'ancien joueur de Strasbourg a buté sur Keylor Navas à la 31e minute.



Des petits aux plus grands clubs de l'Hexagone, comme le PSG, détenteur du record de victoires (11), tous rêvent d'une épopée en Coupe du France et de vivre le grand frisson au Stade de France.



Résumés des matches, buts, interviews et insolites : ne manquez rien de la Coupe de France grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.

