VIDEO - OL - La boulette : fausse manoeuvre du chauffeur du car de l'OL et vitre arrière cassée

2 199 vues | 00:44

COUPE DE FRANCE - Image insolite dégotée ce samedi par les caméras d'Eurosport : après une fausse manoeuvre du chauffeur du bus de l'OL, la vitre arrière a été complètement détruite. Les Gones vont donc devoir se rechauffer à l'intérieur du véhicule pour regagner Lyon.



Des petits aux plus grands clubs de l'Hexagone, comme le PSG, détenteur du record de victoires (11), tous rêvent d'une épopée en Coupe du France et de vivre le grand frisson au Stade de France.



