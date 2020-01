16 ans mais un talent insolent : le délicieux premier but en pro de Cherki

13 004 vues | 00:38

COUPE DE FRANCE - Lyon se frotte déjà les mains de l’avoir dans ses rangs. S’il n’a que seize ans, Rayan Cherki est suivi de très près par les supporters de l’OL. Ce samedi, à l’occasion des 32es de finale de Coupe de France, le prodige lyonnais s’est offert son premier but en pro avec un délicieux petit ballon piqué. A revivre en vidéo.



Des petits aux plus grands clubs de l'Hexagone, comme le PSG, détenteur du record de victoires (11), tous rêvent d'une épopée en Coupe du France et de vivre le grand frisson au Stade de France.



