Du penalty raté au but dans la foulée : Comment Dembélé s'est bien rattrapé

3 511 vues | 01:26

COUPE DE FRANCE - Face à Nantes, Moussa Dembélé a soufflé le chaud et le froid sur la Beaujoire en l'espace de deux minutes : en ratant d'abord un penalty, provoqué par le jeune Cherki, mais en se rachetant sur l'action suivante en inscrivant finalement le 4e but lyonnais sur une nouvelle passe décisive de Cherki. Action d'autant plus importante que cela qualifie Lyon pour les 8e de finale.



Des petits aux plus grands clubs de l'Hexagone, comme le PSG, détenteur du record de victoires (11), tous rêvent d'une épopée en Coupe du France et de vivre le grand frisson au Stade de France.



Résumés des matches, buts, interviews et insolites : ne manquez rien de la Coupe de France grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.

Eurosport uniquement avec CANAL*