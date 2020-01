La dernière seconde du temps additionnel et Toulouse a touché le fond...

14 173 vues | 01:18

COUPE DE FRANCE – C’était presque évident. Ce samedi, Toulouse a été éliminé dès les 32es de finale par Saint-Pryvé Saint-Hilaire, pensionnaire de National 2, sur la toute dernière action du match. Sur un coup franc lointain, Antoine Carnejy a plongé le TFC dans une crise sans fin (1-0). Revivez ce but en vidéo.



Des petits aux plus grands clubs de l'Hexagone, comme le PSG, détenteur du record de victoires (11), tous rêvent d'une épopée en Coupe du France et de vivre le grand frisson au Stade de France.



Résumés des matches, buts, interviews et insolites : ne manquez rien de la Coupe de France grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.

Eurosport uniquement avec CANAL*