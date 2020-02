Stéphan a senti ses joueurs "investis d'une mission"

213 vues | 04:16

COUPE DE FRANCE - Quatre jours après le départ surprise de son président Olivier Létang, le Stade Rennais s'est imposé mardi à Bonal face à Belfort (0-3). Le tenant du titre se qualifie ainsi pour les demi-finales. Julien Stéphan, entraîneur des Rouge et Noir, s'est satisfait de ce succès sur notre plateau. Il a notamment apprécié l'état d'esprit de ses joueurs, dans ce contexte particulier.



Des petits aux plus grands clubs de l'Hexagone, comme le PSG, détenteur du record de victoires (11), tous rêvent d'une épopée en Coupe du France et de vivre le grand frisson au Stade de France.



Résumés des matches, buts, interviews et insolites : ne manquez rien de la Coupe de France grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.

