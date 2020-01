Grabuge à Saint-Pryvé : Les supporters toulousains provoquent l'interruption du match

VIDEO - Fumigène sur pelouse et brève interruption du match entre Saint-Pryvé et Toulouse

2 958 vues | 00:40

COUPE DE FRANCE - La rencontre entre Saint-Pryvé Saint-Hilaire et Toulouse a été brièvement interrompue samedi soir dans le Loiret après des jets de fumigènes sur la pelouse ayant conduit les forces de l'ordre à évacuer des supporters toulousains. Les joueurs sont rentrés au vestiaire pendant une petite dizaine de minutes.



Des petits aux plus grands clubs de l'Hexagone, comme le PSG, détenteur du record de victoires (11), tous rêvent d'une épopée en Coupe du France et de vivre le grand frisson au Stade de France.



Résumés des matches, buts, interviews et insolites : ne manquez rien de la Coupe de France grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.

Eurosport uniquement avec CANAL*