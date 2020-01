Trélissac y croit : "On n'a rien à leur envier"

VIDEO - Eymeric Rucart, avant Trélissac-OM : "On n'a rien à leur envier"

157 vues | 02:36

COUPE DE FRANCE - Eymeric Rucart, gardien de Trélissac, va rater le match face à l'OM, dimanche à Beaublanc en 32e de finale. Le portier expérimenté (29 ans) nous explique les conseils qu'il a donnés à ses coéquipiers, pour bien appréhender ce match déséquilibré à l'aune du standing des deux clubs.



Des petits aux plus grands clubs de l'Hexagone, comme le PSG, détenteur du record de victoires (11), tous rêvent d'une épopée en Coupe du France et de vivre le grand frisson au Stade de France.



