Un bijou de Payet pour punir l'erreur de Granville : le troisième but de l'OM

VIDEO - COUPE DE FRANCE : Un bijou de Payet pour punir l'erreur de Granville : le 3e but de l'OM

COUPE DE FRANCE - Dimitri Payet a fait parler son magnifique pied droit pour sceller la victoire de Marseille face à Granville. Après une erreur de relance de la défense granvillaise, le stratège marseillais a placé un tir enveloppé dans la lucarne du portier adverse pour porter le score à 3-0 en faveur de l'OM, dans le temps additionnel.



Des petits aux plus grands clubs de l'Hexagone, comme le PSG, détenteur du record de victoires (11), tous rêvent d'une épopée en Coupe du France et de vivre le grand frisson au Stade de France.



