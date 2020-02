Thiago Silva était parfaitement placé : le but du break du PSG

1 371 vues | 00:44

COUPE DE FRANCE - Dès le début de la deuxième période, Thiago Silva s'est parfaitement placé pour reprendre victorieusement un corner de Pablo Sarabia, et permettre au PSG de faire le break, face à Dijon.



Des petits aux plus grands clubs de l'Hexagone, comme le PSG, détenteur du record de victoires (11), tous rêvent d'une épopée en Coupe du France et de vivre le grand frisson au Stade de France.



Résumés des matches, buts, interviews et insolites : ne manquez rien de la Coupe de France grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.

