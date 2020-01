Tuchel rumine la blessure de Dagba : "Il était bien en ce moment... et important"

VIDEO - COUPE DE FRANCE : T. Tuchel : "C'est dommage ! Dagba était bien en ce moment et important"

COUPE DE FRANCE - Au micro de Soir de Coupe sur Eurosport, Thomas Tuchel s'est montré heureux du travail de son équipe contre Pau. L'entraîneur parisien a également avoué sa tristesse de perdre Collin Dagba (blessé au genou) car la route est encore longue avant Dortmund.



