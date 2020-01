Strasbourg prend l'avantage à Angoulême : le bijou de Thomasson

141 vues | 00:58

COUPE DE FRANCE - Malgré l'ouverture du score d'Angoulême, Strasbourg montre qu'il est plus fort. Thomasson conclut magnifiquement une belle action collective. La frappe de l'extérieur de la surface, partie du plat du pied de l'ancien nantais et terminant en pleine lucarne, est un délice.



Des petits aux plus grands clubs de l'Hexagone, comme le PSG, détenteur du record de victoires (11), tous rêvent d'une épopée en Coupe du France et de vivre le grand frisson au Stade de France.



Résumés des matches, buts, interviews et insolites : ne manquez rien de la Coupe de France grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.

Eurosport uniquement avec CANAL*