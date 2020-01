Expulsé après un tacle assassin, Ndour a plombé Strasbourg pour de bon

1 527 vues | 01:23

COUPE DE FRANCE - Abdallah Ndour s'est rendu coupable d'un geste aussi inadmissible qu'incompréhensible. Le Strabourgeois a littéralement découpé Marley Aké sur un tacle qui lui a logiquement valu un carton rouge. De quuoi anéantir les espoirs de Strasbourg, finalement battu 3-1 par Marseille.



Des petits aux plus grands clubs de l'Hexagone, comme le PSG, détenteur du record de victoires (11), tous rêvent d'une épopée en Coupe du France et de vivre le grand frisson au Stade de France.



