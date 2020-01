Jobard : "Je suis content car mes attaquant ont fini par marquer"

466 vues | 02:56

COUPE DE FRANCE - Fort d'un mois de janvier avec trois victoires consécutives, l'entraîneur de Dijon, Stéphane Jobard, se dit heureux d'avoir retrouver de l'efficacité offensive, sans prendre de but également contre Nîmes. Le bilan est donc satisfaisant pour l'entraîneur du DFCO après cette qualiciation pour les huitièmes de finale.



Des petits aux plus grands clubs de l'Hexagone, comme le PSG, détenteur du record de victoires (11), tous rêvent d'une épopée en Coupe du France et de vivre le grand frisson au Stade de France.



Résumés des matches, buts, interviews et insolites : ne manquez rien de la Coupe de France grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.

Eurosport uniquement avec CANAL*