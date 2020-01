430 matches avec Montpellier, ça se fête et c'est un record pour Camara

72 vues | 01:52

COUPE DE FRANCE - Entré en jeu face à Caen à la 72e minute, l'attaquant sénégalais Souleymane Camara a participé à sa 430e rencontre avec le MHSC. Le nouveau record du club héraultais. Il devance ainsi l'entraineur adjoint du club, Pascal Baills.



Des petits aux plus grands clubs de l'Hexagone, comme le PSG, détenteur du record de victoires (11), tous rêvent d'une épopée en Coupe du France et de vivre le grand frisson au Stade de France.



