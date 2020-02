Debuchy : "On aimerait emmener le peuple stéphanois au Stade de France"

547 vues | 04:33

COUPE DE FRANCE - Après la qualification de Saint-Etienne pour les demi-finales de la Coupe de France, contre Epinal, Mathieu Debuchy a reconnu que la partie n'a pas été facile. Le défenseur stéphanois voit désormais plus loin et rêve désormais d'aller au bout et d'emmener ses supporters jusqu'au stade de France, pour tenter de soulever la Coupe.



Des petits aux plus grands clubs de l'Hexagone, comme le PSG, détenteur du record de victoires (11), tous rêvent d'une épopée en Coupe du France et de vivre le grand frisson au Stade de France.



