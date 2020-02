Bonal salue l'épopée de Belfort

230 vues | 01:39

COUPE DE FRANCE - Jordan Siebatcheu a inscrit le troisième but rennais, mardi dans le temps additionnel face à Belfort en quart de finale (0-3). Puis Bonal a salué le parcours du club amateur, tombé en quart de finale face à une formation de l'élite, après en avoir notamment éliminé une autre au tour précédent (qualification face au MHSC à l'issue des tirs au but).



Des petits aux plus grands clubs de l'Hexagone, comme le PSG, détenteur du record de victoires (11), tous rêvent d'une épopée en Coupe du France et de vivre le grand frisson au Stade de France.



Résumés des matches, buts, interviews et insolites : ne manquez rien de la Coupe de France grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.

