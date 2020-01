Faubert et Amalfitano remerciés, Fréjus veut renaître face au Nice de "Monsieur Vieira"

7 vues | 02:29

COUPE DE FRANCE - Gros changement cet hiver à Fréjus avec notamment les départs de Julien Faubert et Morgan Amalfitano et l'arrivée de Charly Paquillé comme nouveau coach. Pour commencer l'année, c'est face au Nice de Patrick Vieira que les Sudistes espèrent se relancer.



Des petits aux plus grands clubs de l'Hexagone, comme le PSG, détenteur du record de victoires (11), tous rêvent d'une épopée en Coupe du France et de vivre le grand frisson au Stade de France.



