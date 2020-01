Saint-Etienne réagit vite face au Paris FC : Khazri égalise

265 vues | 00:53

COUPE DE FRANCE - Saint-Etienne n'aura été mené que sept minutes par le Paris FC. À la suite d'un bon travail de Nordin sur son aile droite, Khazri pousse le ballon dans les filets de Vincent Demarconnay. Le tunisien marque son premier but avec l'ASSE depuis le 7 novembre 2019.



