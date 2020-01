Alerte coup de canon : l'ouverture du score d'Hamari Traoré pour Rennes !

1 340 vues | 00:41

COUPE DE FRANCE - Hamari Traoré vient illuminer la soirée avec une frappe puissante de l'extérieur de la surface. Suite à un centre repoussé de Maoussa sur le côté gauche, c'est son pendant à droite qui traine aux abord de la surface de réparation pour décocher une frappe lourde et permettre à Rennes d'ouvrir le score malgré une entame de match compliquée face à Marseille.



Des petits aux plus grands clubs de l'Hexagone, comme le PSG, détenteur du record de victoires (11), tous rêvent d'une épopée en Coupe du France et de vivre le grand frisson au Stade de France.



