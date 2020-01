VIDEO - COUPE DE FRANCE : Régnier et Rémy marquent simultanément : Lille et Belfort vers les 8es

COUPE DE FRANCE - Lille, grâce à Loïc Remy, et Belfort, grâce à son capitaine Thomas Régnier, ont marqué dans le même temps durant le multiplex. Rémy a ouvert la marque pour les siens du pied gauche, après avoir éliminé le gardien de Gonfreville. Régnier lui a inscrit son 6e but dans la compétition face aux professionnels de Nancy (à 10 depuis l'expulsion de Dembélé à la 56e minute.



Des petits aux plus grands clubs de l'Hexagone, comme le PSG, détenteur du record de victoires (11), tous rêvent d'une épopée en Coupe du France et de vivre le grand frisson au Stade de France.



