Hamouma : "J'aime cette liberté dans l'axe"

413 vues | 07:22

COUPE DE FRANCE - Après la rencontre, Romain Hamouma s'est arrêté dans le studio de Soir de Coupe. Le milieu a montré sa joie de se qualifier dans une compétition qu'il adore. Il avoue également aimé sa liberté de déplacements dans l'axe du terrain, défend Diony et le jeu de l'ASSE.



Des petits aux plus grands clubs de l'Hexagone, comme le PSG, détenteur du record de victoires (11), tous rêvent d'une épopée en Coupe du France et de vivre le grand frisson au Stade de France.



Résumés des matches, buts, interviews et insolites : ne manquez rien de la Coupe de France grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.

Eurosport uniquement avec CANAL*