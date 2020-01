Icardi est passé près de l'ouverture du score

1 808 vues | 00:38

COUPE DE FRANCE - À la suite d'une longue transversale de Silva pour Kurzawa présent dans la surface de Lorient, le latéral parisien remet le ballon de la tête vers le deuxième poteau et Mauro Icardi. L'Argentin est en bonne position pour reprendre le ballon de la tête mais Nardi est impérial sur son intervention pour détourner en corner.



Des petits aux plus grands clubs de l'Hexagone, comme le PSG, détenteur du record de victoires (11), tous rêvent d'une épopée en Coupe du France et de vivre le grand frisson au Stade de France.



