Premier but en professionnel pour Charles Abi : Saint-Etienne égalise

COUPE DE FRANCE - C'est au Stade Charléty, en 16e de finale, que Charles Abi a déclenché son compteur but sous le maillot de Saint-Etienne. Le joueur formé au club a profité d'un beau mouvement côté droit entre Honorat et Debuchy, puis, d'un bon centre de ce dernier pour égaliser et relancer les siens.



Des petits aux plus grands clubs de l'Hexagone, comme le PSG, détenteur du record de victoires (11), tous rêvent d'une épopée en Coupe du France et de vivre le grand frisson au Stade de France.



