Sousa veut des renforts... mais ne connaît toujours pas ses moyens

COUPE DE FRANCE - Après la qualification de Bordeaux face au Mans en 32e de finale, le coach des Girondins Paulo Sousa a fait un point sur le mercato des siens. Le coach portugais attend des renforts offensifs, sans vraiment savoir quelle enveloppe lui accordera sa direction.



Des petits aux plus grands clubs de l'Hexagone, comme le PSG, détenteur du record de victoires (11), tous rêvent d'une épopée en Coupe du France et de vivre le grand frisson au Stade de France.



Résumés des matches, buts, interviews et insolites : ne manquez rien de la Coupe de France grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.

