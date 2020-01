VIDEO - COUPE DE FRANCE : Le but de Paredes pour le PSG à Pau

COUPE DE FRANCE - Le Paris Saint-Germain a pu compter sur un très bel enchaînement de Leandro Paredes pour ouvrir le score à Pau, à la 25e minute de jeu. Après avoir évité l'intervention du défenseur du pied droit, le milieu argentin a placé une demi-volée victorieuse du gauche sous la barre.



Des petits aux plus grands clubs de l'Hexagone, comme le PSG, détenteur du record de victoires (11), tous rêvent d'une épopée en Coupe du France et de vivre le grand frisson au Stade de France.



