Les Verts ont eu le Paris FC à l'usure : le résumé de leur victoire en vidéo

COUPE DE FRANCE - Deux fois menés au score face au Paris FC de René Girard, après des buts de Menez et Pitroipa, les verts de Saint-Etienne ont su renverser la vapeur en fin de match. Charles Abi avec son premier but en professionnel et Debuchy ont notamment permis à l'ASSE de respirer, de s'imposer 3-2, et de filer en 8e de finale pour la première fois depuis quatre ans.



Des petits aux plus grands clubs de l'Hexagone, comme le PSG, détenteur du record de victoires (11), tous rêvent d'une épopée en Coupe du France et de vivre le grand frisson au Stade de France.



Résumés des matches, buts, interviews et insolites : ne manquez rien de la Coupe de France grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.

