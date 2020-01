Montpellier prend le large face à Caen : le but de Laborde

17 vues | 00:53

COUPE DE FRANCE - Montpellier double la mise. Attaque côté droit de l'attaque héraultaise, Souquet adresse un long centre vers le second poteau où le ballon est remis en retrait de la tête par Andy Delort vers Gaëtan Laborde, en retrait, pour une reprise à ras de terre dans le petit filet de Zelazny.



Des petits aux plus grands clubs de l'Hexagone, comme le PSG, détenteur du record de victoires (11), tous rêvent d'une épopée en Coupe du France et de vivre le grand frisson au Stade de France.



Résumés des matches, buts, interviews et insolites : ne manquez rien de la Coupe de France grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.

