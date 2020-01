Tête renversée et but de Delort : Montpellier prend le large

890 vues | 00:56

COUPE DE FRANCE - Montpellier est rentré au vestiaire avec un confortable matelas d'avance face à Caen. 3-0 à la mi-temps, C'est un but d'Andy Delort qui conclu cette belle première période. Au corner, Savanier envoie le ballon dans la surface, ce dernier est repoussé au 20 mètres, sur la tête de Souquet qui trouve dans le paquet Andy Delort. Dos au but, l'attaquant montpelliérain trompe Zelazny.



Des petits aux plus grands clubs de l'Hexagone, comme le PSG, détenteur du record de victoires (11), tous rêvent d'une épopée en Coupe du France et de vivre le grand frisson au Stade de France.



Résumés des matches, buts, interviews et insolites : ne manquez rien de la Coupe de France grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.

