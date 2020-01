Le duo Ben Yedder - Baldé allait trop vite pour Saint-Pryvé : le résumé de la qualif' de Monaco

2 952 vues | 02:43

COUPE DE FRANCE - Wissam Ben Yedder et Keita Baldé, auteurs respectivement d'un but et d'un doublé, ont permis à Monaco de faire respecter la hiérarchie face à Saint-Pryvé Saint-Hilaire (1-3) lundi en 16es de finale. Mais le club de N2 n'a pas démérité. Il a même sauvé l'honneur en fin de match pour quitter la compétition sur une bonne note.



Des petits aux plus grands clubs de l'Hexagone, comme le PSG, détenteur du record de victoires (11), tous rêvent d'une épopée en Coupe du France et de vivre le grand frisson au Stade de France.



Résumés des matches, buts, interviews et insolites : ne manquez rien de la Coupe de France grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.

Eurosport uniquement avec CANAL*